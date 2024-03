Ribeirão Pires inicia Campeonato de Futebol Amador – Divisão Especial

Neste domingo (17), às 10h, terá início o Campeonato de Futebol Amador de Ribeirão Pires – Divisão Especial. O jogo de abertura acontecerá no campo de grama sintética de Ouro Fino. Na estreia, entrarão em campo os times Águia de Ouro, campeão do ano passado, e o Grêmio Esportivo Unidos Santa Luzia.

A novidade neste ano são os jogos que acontecerão no período noturno, no novo campo de Ouro Fino, que foi recentemente revitalizado – além do novo gramado sintético, o equipamento esportivo recebeu iluminação LED, reforma de vestiários e sanitários, novos bancos de reserva e revitalização estrutural.

A competição terá a participação de 24 equipes, divididas em três grupos. As partidas noturnas da primeira rodada no novo campo estão marcadas para as seguintes datas: 22 de março, às 20h – A.F. Alvorada X A.A. Boa Sorte; 23 de março, às 18h30 – Unidos Vila Sueli X Malorka F.C, e às 20h – Vasquinho F.C. X E.C. Vila Belmiro.

O Campeonato é realizado pela Ligaribeirãopirense de Futebol e conta com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL). Para acompanhar os times participantes, as rodadas e as classificações, basta baixar o aplicativo Copa Fácil – Especial 2024: copafacil.com/-d5dt

Serviço: Jogo de Abertura – Campeonato de Futebol Amador – Divisão Especial

Dia: 17/03, às 10h

Campo de grama sintética – Centro Técnico de Treinamento (CTT), em Ouro Fino – Avenida Vereador Rubens Maziero, 100