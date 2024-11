Ribeirão Pires inicia campanha estadual Fique Sabendo

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, inicia na próxima segunda-feira (2) a campanha estadual Fique Sabendo e também o Dezembro Vermelho – mês de conscientização e combate ao HIV/aids e outras ISTs. A campanha incentiva a testagem e tem como objetivo diagnosticar precocemente agravos de Infecções Sexualmente Transmissíveis. A rede de Atenção Básica – UBS e USFs – e também o Serviço de Atenção Especializada reforçam os testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. A campanha Fique Sabendo acontece de até o dia 6 de dezembro.

No período, a Atenção Básica vai realizar testes gratuitos de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, e o paciente terá acesso ao resultado após 30 minutos. O Serviço de Atenção Especializada também estará disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30, realizando testes e também orientações aos pacientes. A testagem é realizada de forma sigilosa.

No próximo dia 5 de dezembro (quinta-feira), a Prefeitura realizará, na Praça Central da Vila do Doce – Rua Boa Vista, S/N – Centro, a conscientização sobre HIV distribuindo folhetos e também realizando autotestes. A ação acontece das 9h às 15h.

Atividades educativas também fazem parte da Campanha Fique Sabendo e do Dezembro Vermelho em Ribeirão Pires. Estudantes das escolas municipais Sebastião Vayego e Carlos Rohm apresentam trabalhos realizados com a temática sobre o HIV.

Equipe do Serviço de Atenção Especializada também vai realizar testagens em comunidades terapêuticas e também na OAB, além de rodas de conversas em empresas da cidade. As unidades de saúde também realizam palestras para os pacientes das unidades durante a campanha Fique Sabendo e Dezembro Vermelho.

O Serviço de Atenção Especializada está localizado na Avenida Francisco Monteiro, 205, região central. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Todas as informações dos pacientes são sigilosas. No local, o morador encontra, além de orientações, testes e tratamentos gratuitos. Além do SAE, as unidades básicas de saúde também oferecem preservativos gratuitos – feminino e masculinos.