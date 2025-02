Ribeirão Pires inicia calendário do Programa Municipal de Educação para o trânsito

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, realizou, nesta segunda-feira (3), ação educativa de trânsito para os alunos da Escola Municipal Profª Edir Maria de Oliveira.

A atividade que faz parte do programa contínuo de educação no trânsito da cidade, contou com a presença de mascotes da cidade, o “Sr. Agentão” e a “Sra. Cone”, que interagiram com os alunos de maneira divertida e educativa. Para tornar a experiência ainda mais interativa, foram distribuídas “mãozinhas de papelão”, em alusão à prática de atravessar a rua de maneira segura.

Ribeirão Pires se destaca no quesito Educação de Trânsito nas Escolas. Com atividades durante todo o ano, a Prefeitura promove cursos, como “Trânsito na escola”, “Brincando de Trânsito” e atividades no CIMOB (Circuito Itinerante de Mobilidade), para alunos das escolas municipais e conveniadas.

Ainda nesta semana, haverá atividades educativas na Escola Municipal Fiorindo Roncon e nas unidades conveniadas Estância Delfis e Lar Ismênia de Jesus.