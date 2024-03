Ribeirão Pires inicia 26° Campanha de Vacinação Contra Influenza nesta segunda-feira (25)

Na próxima segunda-feira (25), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, dará início à 26ª Campanha Estadual de Vacinação Contra a Influenza. A imunização inicialmente será destinada a grupos prioritários. As doses estarão disponíveis nas dez unidades da Atenção Básica – UBSs e USFs. Cerca de 4 mil doses do imunizante serão recebidas para esse início de campanha, conforme anunciou o Secretário de Saúde, Clovis Volpi, que celebrou o início dessa ação.

“É importante que os munícipes aproveitem esta oportunidade para atualizar sua situação vacinal. Esta vacina desempenha um papel fundamental na redução da circulação do vírus e na diminuição dos casos e sintomas”, destacou o secretário.

Para receber a vacina, é necessário comparecer a uma das unidades de saúde da cidade, portando documento de identidade, cartão SUS e comprovante de residência. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Confira os grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas; professores; professores e trabalhadores de ensino básico ou superior; povos indígenas; pessoas com mais de 60 anos; profissionais das forças de segurança, forças armadas e salvamento; pessoas com doenças crônica; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros e motoristas de transportes coletivo; trabalhadores portuários; população prisional; pessoas em situação de rua.