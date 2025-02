Ribeirão Pires inaugura primeiro kartódromo da cidade

Na noite da última quinta-feira (6), Ribeirão Pires viveu um marco em sua história com a inauguração do Trikart, o primeiro kartódromo do município. Localizado na Rodovia Índio Tibiriçá, o espaço é fruto de um sonho de infância dos sócios Cláudio Amaral, Cleber Amaral e Jhenner Carvalho, que investiram na criação de uma infraestrutura inovadora e técnica, capaz de atrair pilotos amadores, profissionais e entusiastas do automobilismo.

Com uma pista de 500 metros, o Trikart se destaca pela ousadia no projeto. O traçado inclui sete curvas, sendo duas delas “cegas” (aquelas em que o piloto não enxerga a entrada), além de um túnel e uma ponte, que adicionam adrenalina à experiência. “A sensação ao atravessar a ponte é incrível, parece uma montanha-russa. É uma pista que atende tanto quem quer treinar profissionalmente quanto quem nunca andou de kart”, explica Daniel Eduardo, gerente do kartódromo e ex-piloto.

O desenvolvimento do kartódromo levou dois anos e exigiu um trabalho de engenharia minucioso. Segundo Eduardo, o terreno era originalmente baldio e passou por terraplanagem e ajustes para construir uma pista com elevações e inclinações que oferecem uma experiência técnica e divertida. “A ideia era suprir a carência do ABC Paulista, que não tinha uma pista com essa estrutura e extensão. Hoje, temos um circuito técnico e desafiador que também é acessível para iniciantes”, afirmou o gerente.

Além da estrutura técnica, o Trikart é preparado para garantir a segurança dos pilotos. Antes de cada bateria, com capacidade para até 10 karts, os participantes recebem um briefing obrigatório, que explica as normas de segurança e fornece instruções para condução segura na pista.

(Foto: Gabriel Mazzo)

O empreendimento promete fortalecer a ligação histórica de Ribeirão Pires com o automobilismo, já celebrada no Complexo Multicultural Ayrton Senna, e impulsionar o turismo local. O público-alvo inclui tanto moradores quanto visitantes de cidades vizinhas, posicionando Ribeirão Pires no mapa do kartismo paulista. A expectativa é atrair famílias, grupos de amigos e fãs do esporte em busca de experiências memoráveis.

O Trikart nasceu da paixão pelo automobilismo dos irmãos Cláudio e Cleber Amaral e do amigo de infância Jhenner Carvalho. O trio começou a desenhar o projeto no papel, inspirado por um sonho comum de oferecer à região uma pista que fosse ao mesmo tempo técnica, acessível e inovadora. “Tudo saiu das nossas cabeças. Hoje, ver o kartódromo pronto é a realização de algo que parecia distante”, declarou Cláudio.

A inauguração não apenas amplia as opções de lazer para os moradores de Ribeirão Pires, mas também posiciona a cidade como um destino estratégico para o turismo esportivo. Com uma localização privilegiada, próxima à Rodovia Índio Tibiriçá, o kartódromo deve atrair visitantes de todo o Grande ABC e até da capital paulista.

“Esse é um empreendimento que não se limita a oferecer diversão; ele também contribui para o desenvolvimento econômico local. O Trikart coloca Ribeirão Pires no mapa do kartismo e deve atrair eventos, campeonatos e novos públicos para a cidade”, explicou Daniel Eduardo. Com a estrutura diferenciada, há o potencial para sediar competições, além de eventos corporativos e festas privadas.

(Foto: Felipe Cruz)

A relação de Ribeirão Pires com o automobilismo não é recente. A cidade, que já homenageia Ayrton Senna em um complexo multicultural, agora dá um passo à frente ao investir em uma modalidade que tem atraído cada vez mais fãs: o kartismo. Considerado a porta de entrada para o automobilismo profissional, o kart é uma atividade que une esporte, diversão e desafios técnicos, sendo ideal para pilotos iniciantes e experientes.

“Ribeirão Pires é uma cidade que respira história e tem tradição em valorizar o automobilismo. Este kartódromo é mais um símbolo dessa conexão, um espaço que reflete o espírito esportivo e a paixão pelos motores. Esse kartódromo será um ponto de encontro para quem compartilha essa paixão”, destacou o prefeito Guto Volpi durante o evento de inauguração.

Para quem decide encarar as curvas do Trikart, a experiência promete ser única. A pista, que combina trechos rápidos, curvas técnicas e elevações, é ideal para desenvolver habilidades e sentir a emoção da velocidade. Os trechos com curvas cegas, em que o piloto precisa confiar em seu aprendizado e reflexos, são um dos destaques do traçado, aumentando a adrenalina de quem participa.

“É um traçado pensado para todos os níveis. Quem é iniciante vai aprender rápido e se divertir, enquanto os mais experientes vão encontrar desafios que os incentivam a melhorar. E o sobe e desce da ponte dá uma sensação indescritível. É como se você estivesse numa montanha-russa, mas com o controle nas suas mãos”, relatou Daniel Eduardo.

Com estrutura moderna e suporte técnico especializado, o kartódromo busca popularizar o esporte e atrair um público variado. “Nosso objetivo é ser um ponto de lazer e entretenimento para todos. Aqui, tanto os fãs do automobilismo quanto quem só quer se divertir, comer algum salgado e tomar um refrigerante vão encontrar algo especial”, garantiu Jhenner Carvalho, um dos sócios.

O Trikart já está operando e promete ser um dos grandes atrativos de Ribeirão Pires em 2025. Moradores e visitantes da região agora têm um novo motivo para acelerar rumo à cidade e explorar essa novidade cheia de adrenalina e inovação. Para agendar sua bateria ou obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 91447-4000.