Ribeirão Pires inaugura primeira clínica pública de cannabis medicinal do Brasil

Ribeirão Pires inaugura nesta quarta-feira (19) a primeira clínica pública do Brasil de cannabis medicinal produzida em território nacional. Iniciativa pioneira da Prefeitura, em parceria com a Associação Flor da Vida, que garantirá a oferta gratuita de óleos feitos à base de canabidiol para moradores com prescrição médica.

Inicialmente, serão atendidos até 50 novos pacientes por mês, para casos de TEA (Transtorno do Espectro Autista), Alzheimer, Parkinson, epilepsia e fibromialgia. Serão priorizadas pessoas em maior vulnerabilidade social, um dos critérios para a dispensação dos medicamentos pela rede municipal de saúde.

“Motivo de muito orgulho sermos a primeira cidade brasileira a ter uma clínica pública que vai garantir o acesso gratuito à cannabis medicinal para quem mais precisa. Resultado de muito trabalho, de muito diálogo, para romper padrões e trazer a inovação, a ciência, como chave para transformar vidas para melhor”, destacou o prefeito Guto Volpi.

“Ribeirão Pires mais uma vez se torna referência nacional em boa gestão e políticas públicas. Agradeço a todos os profissionais envolvidos, em especial à Associação Flor da Vida”, concluiu.

A Clínica Pública de Cannabis Medicinal de Ribeirão Pires será instalada em área concedida pela Prefeitura à Associação Flor da Vida, no Centro Ibrahim Alves de Lima – ao lado da Fábrica de Sal. No local, pacientes com prescrição médica feita por profissionais da rede municipal de saúde passarão por avaliação psicológica, de assistente social e terão os pedidos avaliados por equipe especializada.

A Associação Flor da Vida tem sede em Franca, onde planta e produz óleos feitos à base de canabidiol, indicado para tratamento de doenças e agravos de saúde. A Prefeitura tem buscado recursos para viabilizar a implantação do projeto, e já garantiu R$ 550 mil de emendas dos deputados estaduais Caio França e Eduardo Suplicy, que lideram as discussões da Frente Parlamentar para o setor na ALESP (Assembleia Legislativa do Estado).

Pioneirismo – Ribeirão Pires foi a primeira cidade paulista a criar, em março de 2022, lei específica para implantação de Política Municipal de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinoides (Lei Municipal nº 6.737/22). O projeto foi proposto pelo prefeito Guto Volpi, então vereador, e por Edmar Oldani.

A legislação estipula, entre outros pontos, ações que possibilitem o diagnóstico e o tratamento de pacientes para os quais a cannabis medicinal possua eficácia comprovada, bem como a promoção de políticas públicas de debate e fornecimento de informações a respeito do uso da medicina canábica.