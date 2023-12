Ribeirão Pires inaugura Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal

Nesta quarta-feira (13), a Prefeitura de Ribeirão inaugurou a primeira sede do PAV (Posto de Atendimento Virtual) da Receita Federal. Com a chegada da unidade, moradores terão acesso a serviços gratuitos, como inscrição de CPF, sem se deslocar para outro município.

O PAV vai oferecer inclusão de nome social, atualização de dados, consulta de situação cadastral, consulta de situação fiscal, impressão do cartão do CPF e emissão de certidão negativa. Todo o serviço é realizado de forma totalmente gratuita.

“Uma parceria muito importante para Ribeirão Pires e principalmente para os moradores da cidade, aproximando todos os serviços da Receita Federal. São mais serviços à disposição do cidadão”, explicou o prefeito Guto Volpi.

A instalação do PAV retoma o atendimento da Receita Federal na cidade, que não acontecia desde 2006.

Marli Silva, secretária de Desenvolvimento Econômico Emprego e Renda, celebrou a chegada do mais novo serviço ao Posto Atende Fácil da cidade. “Contamos com o SEBRAE, Poupatempo e agora trazendo o PAV. É um equipamento que torna a cidade cada dia mais completa”, afirmou.

Para o atendimento, é necessário agendar um horário por meio do telefone (11) 4824-4282 ou 3205. A sala do PAV está situada no Atende Fácil, na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro, com atendimento das 8h às 16h30.