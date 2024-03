Ribeirão Pires homenageia sua colônia japonesa com monumento Oodaiko no Parque Oriental

A Estância Turística de Ribeirão Pires inaugurou na manhã deste sábado (02) o monumento Oodaiko — O Grande Tambor — em homenagem a toda a sua população nipo-brasileira. A obra de arte consiste em um instrumento parte da tradicional percussão japonesa chamada Taikô e fica na entrada do Parque Oriental, às margens da represa Billings. O grupo Washi Daiko, sediado no Kaikan de Ribeirão, fez uma apresentação no local.

Oodaiko — o Grande Tambor — no Parque Oriental de Ribeirão Pires (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Tendo recebido seus primeiros imigrantes do país asiático há mais de 100 anos, Ribeirão Pires é uma cidade que possui uma expressiva quantidade de descendentes de japoneses. Esse povo já é representado em atrações da estância turística como o jardim que integra o paço, a Torre de Miroku e o Parque Oriental, inaugurado em 2020. Agora, este último ganha mais um símbolo da cultura nipônica, um enorme tambor utilizado tradicionalmente em festividades, cerimônias religiosas, guerras e no teatro.

A inauguração do monumento Oodaiko contou com a presença do prefeito Guto Volpi, do vice-prefeito Rubão, do secretário de turismo Anderson Rocco, além de outras autoridades municipais e representantes da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Ribeirão Pires, fundada em 1945. O grupo de taikô do município, Washi Daiko, se apresentou no parque antes e depois da cerimônia que marcou a entrega da obra.

Em seus discursos, Volpi e Rocco destacaram a importância da colônia japonesa de Ribeirão Pires na história da cidade, participando ativamente do desenvolvimento de sua economia, transporte e cultura.

Uma Ribeirão Pires “cinematográfica”

Guto quer aproveitar ao máximo o potencial turístico de Ribeirão, tornando-a mais que, a palavra da moda, diz o prefeito, “instagramável.” Volpi afirma que a estância será “uma cidade cinematográfica,” assegurando para o munícipe que ele possa ter orgulho de morar em Ribeirão Pires. “Vocês vão ver o desenvolvimento dessa cidade dia a dia, semana a semana,” declarou o prefeito.

Prefeito Guto Volpi na cerimônia de hoje (02) em Ribeirão Pires (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Sendo março o mês de aniversário de Ribeirão Pires, a entrega de hoje já dá início às comemorações, sendo que, ao longo de todo este final de semana, o Parque Oriental conta com opções de lazer gratuitas. Nos próximos dias, a população pode participar de outros eventos, como as atividades do Dia Internacional da Mulher e outros eventos culturais. O município recebe ainda o show de Ângelo Máximo no dia 17, Edson e Hudson no dia 19 e a 2ª Entoada Nordestina entre os dias 22 e 24.

Guto antecipou também um próximo monumento a ser inaugurado em solo ribeirão-pirense: um dragão dourado como o que está presente na Torre de Miroku será instalado na Avenida Rotary, que dá acesso ao Parque Oriental. A escultura terá quase 10 metros de altura e enriquecerá ainda mais o circuito turístico da estância.