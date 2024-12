Ribeirão Pires fortalece diálogo sobre avanços tecnológicos com representantes chineses

Ribeirão Pires deu o primeiro passo para fortalecer relações com a China e estimular o desenvolvimento econômico. Nesta terça-feira (3), a cidade recebeu a visita do secretário geral da Federação Chinesa, Youyang Jiang (Jean), e também do fundador da Associação dos Jovens Chineses do Brasil, André Ye. Com diálogo voltado à tecnologia, os representantes se reuniram com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Leamdro João, e equipe da Secretaria de Turismo para a troca de experiências e projetos que tragam benefício mútuo.

Durante a reunião, foram abordados temas como avanços tecnológicos para saúde, educação e novas empresas do ramo. Durante a visita à cidade, o grupo de chineses conheceu o Paço Municipal, Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli e também o Parque Oriental de Ribeirão Pires.

“Com a representatividade e também a experiência do Jean e do André, vamos buscar fortalecer cada vez mais a parceria com a comunidade chinesa, e sempre tentar trazer para Ribeirão Pires uma troca cultural e também avanços nas tecnologias. São ideias alinhadas à gestão do prefeito Guto Volpi que buscamos trabalhar e trazer para a cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Ribeirão Pires, Leamdro João.

Em 2024, Brasil e China celebram 50 anos de relações diplomáticas, marcadas por uma parceria estratégica que impulsionou o comércio, a cooperação tecnológica e o diálogo multilateral.