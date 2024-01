Ribeirão Pires fecha mês de conscientização à saúde mental com passeio ao Parque Oriental

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o fechamento da campanha em prol da saúde mental, o Janeiro Branco, com atividade ao ar livre no Parque Oriental. A unidade do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Adulto promoveu um piquenique e atividade física laboral para os pacientes da unidade.

Durante todo o mês, Ribeirão Pires realizou rodas de conversas, caminhada, atividades ao ar livre, com toda a temática pensada em levar informação e mostrar que a rotina saudável é o grande aliado da saúde mental.

As rodas de conversas foram intensificadas nas unidades de saúde municipais. USF Ouro Fino, Quarta Divisão, Luzo e Vila Sueli reuniram moradores para debater sobre ações de bem-estar à saúde mental.

As unidades do CAPS de Ribeirão Pires se dedicaram a temáticas de lazer como caminhadas, oficinas de desenho e até mesmo sarau que contou com palestras e apresentações.

“Gostamos de dizer que o Janeiro Branco é um ‘painel em branco’, que podemos recriar nossos hábitos saudáveis e promover nosso bem-estar. E durante todo o mês reforçamos a importância das boas práticas de lazer e atividades físicas”, disse a coordenadora da Saúde Mental de Ribeirão Pires, Ana Lúcia de Amaral Bueno.

Em Ribeirão Pires, a Rede de Atenção Psicossocial é formada pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento – para casos de urgência/emergência), unidades da Atenção Primária (USFs e UBSs), Centro de Especialidades Médicas, três CAPs e Hospital Maternidade São Lucas.