Ribeirão Pires está entre 100 melhores do País em ranking de competitividade

Os investimentos realizados em Ribeirão Pires garantiram à Estância evolução no Ranking de Competitividade dos Municípios. A cidade conquistou a 100ª posição na classificação geral do Brasil neste ano. Quando considerado o pilar Sociedade, que engloba saúde, segurança, educação e meio ambiente, Ribeirão Pires aparece como a 35ª melhor do País, entre os 411 municípios com mais de 80 mil habitantes.

Ribeirão Pires é, inclusive, a única cidade do Grande ABC a subir no Ranking nacional. Em 2023, a Estância estava na 125ª classificação geral, avanço de 25 posições, e era a 82ª colocada no pilar Sociedade. A evolução é ainda maior no comparativo deste ano com 2020, quando Ribeirão Pires aparecia em 167ª na classificação geral e na posição 113 nos quesitos que avaliam saúde, segurança, educação e meio ambiente.

“Ribeirão Pires é a única cidade do Grande ABC a crescer no ranking. Estamos entre os 100 municípios mais competitivos do Brasil. Resultado de trabalho sério, da boa gestão dos recursos públicos. Ribeirão Pires avançou e muito desde 2021 e os números mostram isso. Vamos seguir trabalhando para que nossa cidade esteja sempre nos mais elevados patamares de qualidade de vida e desenvolvimento para as pessoas”, destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), candidato à reeleição.

A 5ª edição do Ranking de Competitividade, divulgada nesta semana, é realizada pelo CLP (Centro de Liderança Pública), em parceria com a Gove Digital e a Seall. O levantamento aponta resultados detalhados de 411 cidade brasileiras com mais de 80 mil habitantes. O ranking utiliza 65 indicadores, em 13 pilares temáticos considerados importantes para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos municípios do País.