Ribeirão Pires está com inscrições abertas para cursos gratuitos de dança

A Prefeitura de Ribeirão Pires, através da EMARP – Escola Municipal de Artes, anuncia a abertura de inscrições para cursos gratuitos de dança, que se estenderão até o dia 10 de janeiro do próximo ano. Os interessados poderão se inscrever para diversas modalidades, incluindo ballet clássico, jazz, dança livre e danças urbanas, oferecidas pelo Núcleo de Dança Casa Dame Margot Fonteyn.

A EMARP está situada na Rua Dr. Yutaka Ishihara, número 218, no Jardim Pastoril. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Para realizar a inscrição, os candidatos devem apresentar uma cópia do RG ou certidão de nascimento, um comprovante de residência e uma foto 3×4.

É importante ressaltar que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável que também deve portar a documentação necessária.

As aulas estão programadas para iniciar no dia 10 de fevereiro e estão abertas exclusivamente para moradores de Ribeirão Pires.

Além disso, a Prefeitura informa que as inscrições para os cursos de Teatro, Artes Plásticas e Música ainda serão anunciadas em breve.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 4823-7444.