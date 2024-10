Ribeirão Pires entrega certificados do curso de Contabilidade para alunos capacitados pelo PAT

Nesta sexta-feira (18), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da Prefeitura de Ribeirão Pires realizou a entrega dos certificados de conclusão do curso de Contabilidade para nove alunos. O evento aconteceu no Atende Fácil e marcou o encerramento de uma capacitação voltada para munícipes da cidade, realizada em parceria com o Qualifica SP, programa do governo do Estado de São Paulo.

Nove alunos receberam os certificados das mãos do professor Mitel Mazard, que ministrou as 30 horas de curso. Além dele, o prefeito Guto Volpi e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leamdro João, estiveram presentes na cerimônia realizada no PAT Ribeirão Pires.

O curso ofereceu abordagem intensiva da contabilidade. O professor Mitel Mazard ressaltou a profundidade do conteúdo e a importância do tema para a vida prática. “A formação não está vinculada só com a contabilidade em si, mas com um aprendizado para a vida da pessoa. A pessoa vai conseguir ter uma estrutura financeira melhor, é o que o brasileiro mais precisa hoje em dia”, afirmou Mazard.

O curso de Contabilidade faz parte de uma série de capacitações oferecidas pela Prefeitura em conjunto com o governo estadual, através do Qualifica SP, com o objetivo de preparar os munícipes para o mercado de trabalho e para uma melhor gestão financeira pessoal. A formação envolveu aulas teóricas e práticas e foi avaliada através de provas para garantir o aprendizado dos participantes.