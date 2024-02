Ribeirão Pires entrega acervo histórico ao legado do ex-prefeito Valdírio Prisco

O CHL (Centro Histórico e Literário) Ricardo Nardelli, da Prefeitura de Ribeirão Pires, concluiu nesta quinta-feira (15) o processo de organização, digitalização e catalogação de 1.500 fotografias do acervo da família Prisco, uma das mais tradicionais da cidade. Ana Paulo Prisco, filha do ex-prefeito da Estância, Valdírio Prisco, esteve no local para retirar as imagens, após a finalização do processo chamado de Inventário Colaborativo.

As imagens capturam diversos momentos dos três mandatos de Prisco como prefeito, além de registros de suas campanhas políticas. O acervo contribuirá para preservar e valorizar a história da Estância, honrando o legado do ex-mandatário, falecido em 2012.

“As fotos passaram por tratamento arquivístico. Digitalizamos as imagens, definindo por temas as coleções que agora estão disponíveis para acesso do público. Estas são memórias de interesse de todos os visitantes do CHL, mas especialmente de pesquisadores. Portanto, este é mais um passo dentro das ações de democratização do acesso à pesquisa histórica, uma das metas do Governo e para a cultura de Ribeirão Pires”, destacou Marcílio Duarte, diretor de Patrimônio Histórico da Prefeitura.

No momento da entrega das imagens, Ana Paula, emocionada, expressou gratidão. “Eu fico muito agradecida. Foi um trabalho muito profissional e ver ele realizado é gratificante. É muito prazeroso, porque a gente está contribuindo com a história da cidade. Levamos agora para casa todo esse material, organizado da maneira como foi feito, e que vai ficar guardado em um lugar de honra”.

Além da contribuição com acervo fotográfico, a família Prisco trará, ao CHL, outras imagens, jornais e objetos que fazem referência à memória da cidade.

Valdírio Prisco, que governou Ribeirão Pires por três mandatos (1973-1977, 1983-1988 e 1993-1996), foi um defensor do desenvolvimento e da infraestrutura urbana da cidade. Seu legado inclui marcos importantes como o Complexo Ayrton Senna, a antiga rodoviária e o Hospital e Maternidade São Lucas, que hoje fazem parte da identidade urbana do município.