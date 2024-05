Ribeirão Pires encerra ações do Maio Amarelo com “Mostra de Trânsito” na E.E Mário Alexandre de Faro Nieri

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, realizou nesta terça-feira (28) a “Mostra de Trânsito”, na Escola Estadual Mário Alexandre de Faro Nieri. O evento marcou a finalização do curso “Brincando de Trânsito” para mais de 360 alunos da unidade e também encerrou as ações do Maio Amarelo – mês de conscientização em Ribeirão Pires. Com o fim do curso, cerca de 550 estudantes na rede estadual foram formados pela Prefeitura neste ano.

Na “Mostra de Trânsito”, estudantes do 1° ao 9° ano produziram fantasias, maquetes e placas que foram confeccionadas ao longo de seis aulas que abordaram temas como segurança viária, meios de transportes, sinalizações. As crianças e jovens participaram de atividades lúdicas, entre elas montagem de quebra-cabeça da cidade.

“Com ações educativas, possibilitamos às crianças se tornem multiplicadoras das boas práticas no trânsito. Além da programação nas escolas, durante a campanha Maio Amarelo reforçamos a sinalização em diversas vias de Ribeirão Pires, aumentando a segurança para motoristas e pedestres. Conscientização e investimentos estruturais que acontecem de forma permanente, ao longo de todo o ano”, destacou o diretor de Mobilidade Urbana da Prefeitura, Marcos Franco.

A “Operação Visibilidade” também marcou as ações deste Maio Amarelo em Ribeirão Pires, ampliando a presença de agentes de trânsito em pontos estratégicos. “A ideia é chamar a atenção dos condutores para o respeito às leis de trânsito e, com isso, reduzir ocorrências, especialmente com vítimas”, disse Franco.

Sinalizações – Durante o mês de maio, equipes de manutenção do Departamento de Mobilidade Urbana realizaram pintura nas rias Esperança Arnoni, Belo Horizonte, no Jardim Mirante, e na Rua Maria Tereza Dianda, travessa da Avenida Francisco Monteiro e Avenida Pref. Valdírio Prisco. A Rua José Mortari também ganhou nova pintura e os profissionais da Prefeitura efetuaram troca de placas na Rua Capitão José Gallo.