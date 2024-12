Ribeirão Pires encerra 2024 com recorde de visitantes e fortalecimento do turismo

A Estância Turística de Ribeirão Pires fechou 2024 com números impressionantes: mais de 300 mil visitantes participaram dos mais de 80 eventos promovidos na cidade ao longo do ano. A programação distribuída foi um dos pilares para esse sucesso, contemplando festividades culturais, religiosas, gastronômicas e literárias que mobilizaram tanto moradores quanto turistas.

A 15ª Edição do Festival do Chocolate foi, mais uma vez, o grande destaque, atraindo mais de 100 mil pessoas nas três finais de semana. Reconhecido como o evento mais icônico da cidade, o festival uniu gastronomia, cultura e entretenimento em uma programação que trouxe artistas renomados e locais com uma grande estrutura externa para a melhor experiência do público.

Outro marco do calendário foi o show de aniversário de 70 anos de Ribeirão Pires , que reuniu mais de 15 mil pessoas no Complexo Ayrton Senna para assistir à apresentação da dupla sertaneja Edson & Hudson . A celebração trouxe não apenas música de qualidade, mas também um forte senso de pertencimento e união entre a população local.

Além das grandes atrações, a cidade oferece uma ampla gama de eventos que contemplam diferentes expressões culturais e antigas. Entre as mais celebradas estavam:

Natal Mágico , que transformou o Paço e a rua Felipe Sabbag em cenários natalinos encantadores;

, que transformou o e a rua em cenários natalinos encantadores; FLIRP (Feira Literária de Ribeirão Pires) , homenageando Ariano Suassuna ;

, homenageando ; Entoada Nordestina , exaltando as raízes culturais do Nordeste;

, exaltando as raízes culturais do Nordeste; Festa do Pilar , uma celebração tradicional religiosa;

, uma celebração tradicional religiosa; Festival Oriental , que celebrou as culturas asiáticas com danças, gastronomia e diversão .

O turismo religioso também teve grande destaque ao longo do ano. O Corpus Christi atrai multidões para as ruas decoradas com tapetes artesanais confeccionados pela comunidade. Já a Paixão de Cristo , encenada por companhias de teatro, emocionou o público ao relembrar a história de fé e devoção que marca a Semana Santa , com uma procissão até o Mirante São José , reformado neste ano.

A realização de mais de 80 eventos ao longo do ano foi fruto de uma política de incentivo à economia criativa e ao fortalecimento da vocação turística da cidade. Muitas dessas atrações foram realizadas diretamente pelo governo municipal ou contaram com seu apoio, demonstrando o compromisso com a valorização cultural e o desenvolvimento econômico de Ribeirão Pires.

“A variedade de eventos não apenas colocou a cidade em evidência, mas também impactou positivamente a economia local . Comerciantes, artes e conversas de serviços relatando aumento no movimento e nas vendas durante os grandes eventos, fortalecendo a geração de emprego e renda na região”, explicou o secretário de Turismo, Emerson Gillarde .

Com números expressivos e uma programação que equilibrou tradição e inovação, Ribeirão Pires se consolida como um modelo de turismo integrado no Estado de São Paulo . A cidade mostrou que é possível aliar o resgate das raízes culturais com a atração de novos públicos , tornando-se um destino necessário no calendário dos turistas paulistas.

Para 2025 , a expectativa é de que o sucesso continue, com novas edições dos eventos já consagrados e a inclusão de novidades.