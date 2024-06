Ribeirão Pires e Receita Federal reforçam compromisso com moradores por meio do Posto de Atendimento Virtual

Na manhã desta sexta-feira (7), equipes da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, se reuniram com o delegado adjunto da Receita Federal de Santo André, Edgar Yagi, e equipe para tratar sobre o serviço do PAV (Posto de Atendimento Virtual). Entre as discussões estão o balanço de atendimento, melhorias e reafirmar o compromisso da Receita Federal com o município.

Inaugurado em dezembro do ano último ano, o Posto de Atendimento Virtual realizou 1550 atendimentos durante os primeiros 6 meses do funcionamento do serviço, que oferece atendimento de consulta de situação fiscal, emissão de cartão de CPF, alteração de dados e muito mais.

“Estivemos aqui na Prefeitura para fortalecer a parceria com o município. O Posto de Atendimento Virtual está sendo bem aceito pela população e hoje discutimos demandas que foram e também serão atendidas”, destacou o Edgar Yagi, Delegado Adjunto da Receita Federal de Santo André.

Com a chegada do Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal, os moradores passaram a contar com o serviço no Posto Atende Fácil (Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com isso evitando deslocamento para fora do município.

“É uma parceria muito importante para Ribeirão Pires que aproxima os serviços da Receita Federal aos moradores da cidade. É mais praticidade e serviço de qualidade a disposição do cidadão”, destacou o prefeito Guto Volpi.