Ribeirão Pires e Detran promovem ação integrada de fiscalização e educação na Avenida Humberto de Campos

Na manhã desta sexta-feira (21), a Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com o Detran-SP, promoveu uma operação integrada da campanha “Faz Seu Corre, sem Correr”. A ação educativa e preventiva foi realizada na Avenida Humberto de Campos e teve como objetivo coibir práticas irregulares em veículos, principalmente em motocicletas.

Durante a operação, equipes da Guarda Civil Municipal e da Mobilidade Urbana estiveram presentes junto com o órgão estadual.

“O trabalho integrado entre diferentes autoridades e órgãos de trânsito é fundamental para aprimorar tanto a fiscalização quanto a educação no trânsito. A cooperação entre essas entidades fortalece as ações e traz benefícios diretos para a mobilidade da nossa cidade“, destacou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.

O chefe do setor de fiscalização de trânsito do Detran-SP, da superintendência de São Bernardo do Campo, Pedro Furtado, também comentou sobre a ação realizada em Ribeirão Pires:

“Estivemos em conjunto com a municipalidade realizando a distribuição de material, fiscalizando através da campanha do Detran. Realizamos a regularidade dos veículos e dos condutores, buscando que pensem sobre seus atos e contribuam para um trânsito mais seguro”, destacou.

Operação “Faz Seu Corre, mas Não Corre”

Trata-se de uma iniciativa do Detran-SP que envolve conscientização e fiscalização voltadas para a segurança no trânsito, com foco especial em motociclistas e condutores de veículos comerciais. A Prefeitura de Ribeirão Pires tem intensificado as fiscalizações no município, garantindo que as normas de trânsito sejam cumpridas e reforçando a importância do respeito às leis para a segurança de todos.