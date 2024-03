Ribeirão Pires é destaque para o Estado com valorização cultural na Festa Italiana

Promovida pela Prefeitura de Ribeirão Pires, a Festa Italiana tem sido amplamente divulgada nas redes sociais e no site oficial do Governo do Estado, destacando-a como uma das principais celebrações culturais do povo da Itália.

A primeira edição da Festa Italiana de Ribeirão Pires, realizada em 2023, atraiu mais de 20 mil pessoas em apenas dois fins de semana. Realizado entre os dias 30 de setembro e 08 de outubro, o evento ficou conhecido não apenas pela variedade de pratos típicos – incluindo pizzas, panquecas, caponata de berinjela, risotos, lanches e muito mais – mas também pela atmosfera encantadora da cultura italiana.

Complexo Ayrton Senna foi o palco das festividades

Com sua capacidade de atrair visitantes de diversas regiões, a celebração continua a fortalecer os laços entre as comunidades locais e a promover a diversidade cultural que enriquece o estado de São Paulo.

A Festa Italiana integra o calendário oficial de eventos de Ribeirão Pires e neste ano está programada para acontecer nos últimos finais de semana de setembro.

Apresentações culturais e gastronomia italiana são o foco do evento

O evento conta com a participação de entidades do município que atendem pessoas em maior vulnerabilidade. Com apoio do Fundo Social do município, as instituições geram renda com as vendas dos chalés gastronômicos. O recurso é destinado ao fortalecimento de projetos sociais.