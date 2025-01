Ribeirão Pires é contemplada com R$ 626 mil para enfrentamento de arboviroses 

Ribeirão Pires receberá aporte de R$ 626 mil do Governo Estadual para reforçar as ações de combate a arboviroses. O anúncio foi realizado nessa quinta-feira (23) pelo governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Do total, R$ 313 mil serão destinados exclusivamente ao enfrentamento da dengue, enquanto o restante será direcionado ao combate de doenças como Zika, chikungunya e febre amarela.

O investimento intensificará as ações da Prefeitura de Ribeirão Pires no combate à dengue e outras arboviroses, ampliando os esforços de prevenção que já são realizados continuamente. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade desenvolve diversas iniciativas, incluindo vistorias periódicas, visitas casa a casa, ações de conscientização e outras atividades preventivas. Entre as medidas que marcaram o início de 2025 está a atividade de densidade larvária, que verificou os níveis de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti em diferentes regiões da cidade.

Entre outras ações, a Prefeitura conta com cerca de 900 armadilhas de controle do mosquito Aedes aegypti espalhadas pela cidade, instaladas em locais estratégicos, como escolas, unidades de saúde, estação, clubes, pontos de lazer, entre outros. No fim de 2024, a Prefeitura também equipou profissionais do Centro de Controle de Zoonoses com novos uniformes.

“O combate contra as arboviroses é uma ação constante entre o poder público e a sociedade, e o ano de 2024 deixou uma lição: é preciso continuar e intensificar o combate. Não podemos relaxar, pois doenças como dengue e as demais exigem vigilância permanente. Nosso compromisso é ampliar as ações de prevenção, reforçar a conscientização da população e garantir que juntos possamos proteger a saúde de todos”, disse o prefeito Guto Volpi.