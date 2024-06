Ribeirão Pires é campeã no 30º Campeonato Paulista de Karatê Shinkyokushin 

Os atletas ribeirão-pirenses Gustavo Maia e Jessica Simões conquistaram os primeiros lugares na categoria máxima da modalidade, Kumite Absoluto masculino e feminino, no 30º Campeonato Paulista de Karatê Shinkyokushin. O evento, realizado neste domingo (16), no Ginásio de Esportes Ozíris Grecco, localizado no Complexo Ayrton Senna, contou com a participação de 182 competidores das cidades de São Bernardo, Paulínia, Piedade, Mooca (São Paulo), Vila Joaniza (São Paulo), Sorocaba e Biritiba Mirim.

Além de impressionar o público com apresentação de Tameshiwari, a delegação de Ribeirão Pires, que contou com 17 atletas tendo como Shihan José de Barros e obteve ótimos resultados. Na categoria Kata, os participantes da Estância conquistaram sete troféus de 1º colocado; 5 troféus de 2º colocado e 2 troféus de 3º colocado. Já na categoria Kumite foram 2 troféus de 1º colocado; 3 de 2º colocado e 3 de 3º colocado.

“O esporte e as artes marciais têm o poder da transformação, do respeito à idade, à cidadania, à graduação de cada atleta; à família. Então, nos orgulha recepcionar, entre tantos eventos esportivos, mais um da modalidade. Ribeirão Pires está movimentada com esportes no ar, na terra, no tatame e, em breve, teremos um grande ginásio para recepcionar o Sulamericano”, comentou o prefeito Guto Volpi, que recebeu das mãos do Shihan Denivaldo Carvalho a faixa Preta Benemérito em homenagem.

Shihan Denivaldo Carvalho fez questão de elogiar a organização do evento e o anfitrião, Shihan José de Barros. “Um ginásio cheio de jovens, muita gente nova, trazendo novas experiências. O anfitrião José de Barros está de parabéns. Agradeço também ao prefeito Guto Volpi que sempre colaborou com o Karatê Shinkyokushin na cidade e no Brasil, isso porque daqui se formam muitos atletas”, comentou.

O Campeonato de Karatê Shynkyokushin é organizado pela Organização Oficial do Karatê Shinkyokushin no Brasil. Afiliada à WKO Japan (World Karatê Organization) e tem apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.

O Karatê Shinkyokushin mantêm a essência marcial do Karatê de ser uma arte de combate, mas desestimula e contêm qualquer tipo de violência e agressão, focando na formação do caráter e da honra.

Confira a classificação final dos atletas de Ribeirão Pires:

Kata

Infantil Faixa Verde – 1º Lugar – Heloa Lima Banhara Martins

Infanto Faixa Laranja – 1º Lugar – Daniel Alberto Nunes da Silva

Master Laranja – 1º lugar – João Santos Silva

Infanto Feminino Faixa Marrom/Preta – 1º lugar – Rihanna Barbosa Reis

Adulto Feminino Faixa Marrom/Preta – 1º lugar – Eduarda Alconchel

Juvenil Feminino – 1º lugar – Brenda Pereira

Juvenil – 1º lugar – Guilherme Prates

Infantil – 2º lugar – Juan Fernandes de Lima

Masculino – 2º lugar – Enzo Romero Silva

Infanto Faixa Laranja – 2º lugar – Filipe Alberto Nunes da Silva

Adulto Faixa Azul – 2º Lugar – Heitor Lopes Santos

Adulto Feminino Faixa Marrom/Preta – 2º lugar – Julya Paneguini

Mirim Feminino – 3º lugar – Manuela Romero

Infantil Faixa Branca/Laranja – 3º Lugar – Yasmin Júlio de Melo

Kumite

Absoluto Masculino – 1º lugar – Gustavo Maia

Absoluto Feminino – 1º lugar – Jéssica Simões

Infantil – 2º lugar – Paulo Henrique Berteny

Infanto/Juvenil – 2º lugar – Juan Fernandes de Lima

Adulto até 90 kg – 2º lugar – Euler Rodrigues Souza

Infanto Juvenil – 3º lugar – Pietro Perez Freitas

Juvenil – 3º lugar – Rakan Leite Gomide

Absoluto Feminino – 3º lugar – Tanila Macedo