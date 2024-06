Ribeirão Pires desassoreia 600 metros de rio e faz roçagem no Rancho Alegre

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ouro Fino, realizou o desassoreamento de córrego que passa pela Rua João Gorzinski e fez roçagem de mato, no bairro Rancho Alegre.

A limpeza do córrego, que serve para manter o fluxo d’água e evitar acúmulo de sujeira e entulho, foi acompanhada de outras melhorias para os moradores, como capinação do mato alto e de assentamento de solo.

Para a realização do desassoreamento, que também contou com a limpeza das margens do riacho, os profissionais utilizaram retroescavadeira, o que resulta em uma ação mais eficaz e duradoura. Para o corte do matagal, a equipe utilizou roçadeira e parador de grama.

Na Rua João Gorzinski, a equipe da Zeladoria Urbana realizou quase 600 metros de desassoreamento do córrego. Em todo mês de maio, por exemplo, foram pouco mais de 6 quilômetros de rios limpos em toda Estância.

A Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ouro Fino mantém cronograma de atendimento estabelecido pelas pastas. As equipes, entretanto, também atuam para atender demandas enviadas pelos munícipes