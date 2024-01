Ribeirão Pires dá sequência às obras do ginásio poliesportivo da Vila Gomes

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Obras, dá andamento às obras do novo ginásio poliesportivo da Vila Gomes, que fica ao lado do Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo.

No local das intervenções, os profissionais atuam para levantar as paredes do empreendimento que será um dos mais importantes para o esporte da cidade. O ginásio deverá acomodar 2.200 pessoas em sua arquibancada.

Iniciada em junho do ano passado, a construção do ginásio poliesportivo já começa a ganhar forma. O equipamento integra pacote de investimentos da Prefeitura na infraestrutura esportiva da cidade, que supera os R$ 13 milhões.

No ano passado, a Prefeitura de Ribeirão Pires entregou o CTT de Ouro Fino Agenor “Sinho” Betega completamente modernizado, se tornando o primeiro campo de grama sintética da cidade. O espaço também recebeu nova iluminação, pintura, banheiros e vestiários para jogadores e para os juízes.

A municipalidade também inaugurou o CTT Luiz Carlos Feliciano – Esquerdinha, a Areninha do Jardim Luzo. A área conta com campo de futebol Society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada.

A Administração Municipal também concluiu a reforma do Ginásio Esportivo Ozires Grecco, que foi utilizado durante a pandemia do coronavírus como sede de hospital de campanha municipal. O espaço foi revitalizado, ganhou melhorias estruturais, nova pintura e iluminação.