Ribeirão Pires dá início à 46ª Festa de Santo Antônio nesta sexta-feira (7)

Ribeirão Pires se prepara para a 46ª edição da Festa de Santo Antônio, que começa nesta sexta-feira (7). O evento, que acontece no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193), é organizado pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires e promete oferecer uma rica programação cultural e gastronômica durante dois fins de semana.

A festa terá início às 18h desta sexta-feira, com destaque para a apresentação de Leon Félix às 19h30. No sábado (8), a programação começa ao meio-dia e conta com o show do Trio Malaquias às 20h30. No domingo (9), o público contará com a apresentação de Cambuci da Serra às 15h, Música de Poesia às 18h30 e Gabriel Buscarioli fechando a noite às 20h30.

Na próxima sexta-feira, dia 14, a Festa recomeça às 18h e Fabricio Ramos e Banda se apresentam às 19h30. No sábado (15), Arte 21 sobe ao palco às 18h30, seguido pelo Forró do Vital às 20h30. O evento encerra no domingo (16) com show de Roger e Rogério às 20h30.

Além das atrações musicais, a 46ª Festa de Santo Antônio se destaca pela variedade gastronômica, incluindo espetinhos, tapioca, canjica, chá de amendoim, pastel, choripan, lanche de pernil, vinho quente e outras delícias típicas das festas juninas.

Confira o cronograma:

07/06 – Sexta-feira – 18h às 22h

19h30 – Leon Félix

08/06 – Sábado – 12h às 22h

18h30 – Kléberson Sobral

20h30 – Trio Malaquias

09/06 – Domingo – 12h às 22h

15h – Cambuci da Serra

18h30 – Música de Poesia

20h30 – Gabriel Buscarioli

14/06 – Sexta-feira – 18h às 22h

19h30 – Fabricio Ramos e Banda

15/06 – Sábado – 12h às 22h

18h30 – Arte 21

20h30 – Forró do Vital

16/06 – Domingo – 12h às 22h

20h30 – Roger e Rogério