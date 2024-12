Ribeirão Pires convoca a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

A Prefeitura de Ribeirão Pires convocou oficialmente a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, marcada para o dia 18 de janeiro de 2025. Com o tema central “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”, o evento acontecerá na Escola Municipal Carlos Rohm II, localizada na Rua Formosa, 170, Centro, das 8h às 14h.

A iniciativa está alinhada ao do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) do Governo Federal, que convoca a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (5ª CNMA). O objetivo é mobilizar a população e gestores locais para debater e elaborar propostas sobre a emergência climática, contribuindo com diretrizes para a Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Durante o evento, serão abordados cinco eixos temáticos principais:

Mitigação: Ações para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Adaptação e preparação para desastres: Medidas para enfrentar eventos climáticos extremos. Transformação ecológica: Estímulo à transição para modelos sustentáveis de produção e consumo. Justiça climática: Enfoque nos direitos das populações mais vulneráveis aos impactos do clima. Governança e educação ambiental: Promover a consciência ambiental e fortalecer a participação social.

“O evento representa um marco para Ribeirão Pires, proporcionando um espaço para discussões que englobam soluções inovadoras para a crise climática. Os debates e propostas gerados subsidiarão as diretrizes nacionais sobre o tema, fortalecendo a participação da cidade em um contexto mais amplo. A população é convidada a participar ativamente, contribuindo com ideias e iniciativas para uma Ribeirão Pires mais sustentável”, disse o secretário de Meio Ambiente, Temístocles Cristófaro.

A entrada é gratuita, e mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Meio Ambiente do município.