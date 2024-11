Ribeirão Pires conta com 16 unidades para retirada de medicamentos do Farmácia Popular

A Prefeitura de Ribeirão Pires intensifica a divulgação do Programa Farmácia Popular, iniciativa do Governo Federal que oferece medicamentos gratuitos para tratamento de diabetes, asma e hipertensão, além de opções voltadas à saúde da mulher e antibióticos. O programa também subsidia até 90% do valor de referência em remédios para condições como dislipidemia, rinite, Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de incluir anticoncepcionais e fraldas geriátricas.

Em Ribeirão Pires, 16 estabelecimentos conveniados garantem o acesso a esses benefícios.

A lista de medicamentos está disponível no site do Ministério da Saúde https://bit.ly/medicamentos-farmacia-popular e para retirada dos insumos é necessário apresentar receita médica, documento de identidade e CPF.

Confira os endereços das conveniadas ao Programa Farmácia Popular em Ribeirão Pires:

Germano Borba – Avenida Fortuna, 50, Centro

Farmácia Gran Farma – Rua Dr. Felício Laurito, 28, Centro

Drogaria Farmabe – Avenida Francisco Monteiro, 2345, Parque Santa Luzia

Nova Azenha Farma – Rodovia Índio Tibiriçá, 2689, Itrapoá

Nm Pharma Drogaria – Rua Francisco Tometich, 706, Casa 2, Parque do Governador

Farmácia e Drogaria Estação – Rua Capitão José Gallo, 202, Centro

Farmácia e Drogaria Estação – Rua Cidade de Santos, 51, Centro

Companhia Brasileira de Distribuição – Rua João Domingues de Oliveira, 194, Parte II, Centro

Drogaria Nova Polyana – Estrada de Sapopemba, 8, Km 40, Quarta Divisão

Ivanira F. Rocha & Cia – Rua Dr. Felício Laurito, 24, Centro

Durvalina M. C. Barrero – Rua do Caçula, 780, Represa

Drogaria Zampol – Rua Capitão José Gallo, 74, Centro

Coop – Rua Humberto de Campos, Vila Bocaina

Raia Drogasil – Rua Dr. Felício Laurito, 29, Centro

Raia Drogasil – Rua João Domingues de Oliveira, 170, Pastoril

Farmaecko Drogaria e Perfumaria – Rua Gralha, 253 – Centro