Ribeirão Pires conquista medalha de ouro pelo enfrentamento ao HIV

O Programa Municipal IST/Aids da Prefeitura de Ribeirão Pires foi premiado nesta quarta-feira (26) com o selo ouro no Programa de Qualificação de Boas Práticas em HIV/Aids, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. No Grande ABC, Ribeirão Pires foi o único município a receber o reconhecimento máximo pelas ações desenvolvidas, lista que conta com apenas 12 cidades em todo território paulista.

Esse é mais um destaque que reforça o compromisso da Prefeitura no enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis. Em 2023, Ribeirão Pires foi uma das 75 cidades do Brasil a receber a certificação do selo prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, realizada pelo Ministério da Saúde. Ainda em 2023, a cidade recebeu o prêmio Luiza Matilda, do Programa Estadual IST/AIDS, por atingir indicadores de redução e/ou eliminação da transmissão vertical da doença.

“As equipes de saúde realizam trabalho de excelência no cuidado dos pacientes, ações que mais uma vez tiveram o reconhecimento do Governo do Estado. Certificação da qualidade dos serviços ofertados de forma gratuita aos moradores”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Ribeirão Pires conta com o Serviço de Atenção Especializada (SAE), que disponibiliza à população serviços gratuitos de assistência e prevenção contra às ISTs, além de testes rápidos e exames. No local, também funciona o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento). O SAE atende de segunda a sexta, das 7h às 17h, no endereço Avenida Francisco Monteiro, 205, Centro. Os exames são realizados das 8h às 16h.