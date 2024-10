Ribeirão Pires conclui nova sinalização viária no bairro Nossa Senhora de Fátima

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, concluiu nesta quarta-feira (23) a nova sinalização viária no bairro Nossa Senhora de Fátima, na região de Santa Luzia. A sinalização faz parte da revitalização das vias do bairro, que também recebeu nova pavimentação pelo programa ‘Asfalto Novo’. Entre as melhorias está o projeto pioneiro de ampliação das calçadas, com pintura azul no asfalto, criando mais espaço para passeio e caminhada dos pedestres

Entre as vias que receberam nova sinalização estão a Rua Catarina Redivo, Rua Santo Dicieri, Rua Manoel Mendes, Rua Giovani Scomparim, Rua Iguaçu e a Avenida Ettore Turelli. Essas vias também foram revitalizadas com nova pintura de solo, incluindo linhas de bordo, além da instalação de placas educativas para reforçar a segurança de pedestres e motoristas na área de passeio ampliada.

Além da nova sinalização viária, a iniciativa incluiu em etapas anteriores o rebaixamento de guias para melhorar a acessibilidade e a criação de rampas para pessoas com mobilidade reduzida.

“O projeto de asfalto, sinalização viária e acessibilidade facilita o dia a dia no deslocamento dos moradores, garantindo mais segurança e conforto para todos. Essas melhorias contribuem diretamente para a qualidade de vida de quem mora nos bairros de Ribeirão Pires,” afirmou o prefeito Guto Volpi.