Ribeirão Pires começa a instalar totens inteligentes para reforça segurança

A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou a instalação de nove totens inteligentes que integrarão sistema de videomonitoramento do município e que serão utilizados para reforçar a segurança da cidade.

Os itens serão instalados em diferentes partes da cidade e auxiliarão a GCM (Guarda Civil Municipal) a realizar o monitoramento de pontos específicos da Estância. Todos os totens são equipados com quatro câmeras e um giroflex. A ideia também é a de inibir a atividade criminosa na cidade.

O primeiro totem foi instalado na Praça Nemetaia Chiedde, na passagem de nível próximo à linha férrea e ao Ponto de Pedra, no Centro Alto. Outros três estão sendo colocados no Terminal Rodoviário. Um deles ficará na região da Quarta Divisão, próximo à USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro.

Um totem será instalado entre a Avenida Humberto de Campos com a Rua Major Cardim, próximo ao CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher). Um dos equipamentos ficará próximo à EM (Escola Municipal) Eng. Carlos Rohm, entre a Rua Formosa e a Rua Primeiro de Maio, e outro será colocado na Vila do Doce, perto de onde ficará a futura instalação do Reino do Doce, onde ficava o chafariz da praça.

Todos os totens estão conectados à internet por meio da fibra ótica, o que assegura a conexão com o videomonitoramento da cidade. Os equipamentos são alimentados por energia elétrica e vão integrar o Escudo Digital, programa elaborado pela Administração Municipal para monitorar as principais entradas da Estância.

Conforme o secretário de Segurança de Ribeirão Pires, Sandro Torres, os totens inteligentes vão reforçar ainda mais as ações visando a segurança da cidade. Os equipamentos poderão ser utilizados no monitoramento de ações suspeitas, na identificação de pessoas suspeitas e até na prevenção de atividade criminosa.