Ribeirão Pires celebrará Dia Mundial do Rock com Festival de música

Nos próximos dias 12, 13 e 14 de julho, Ribeirão Pires sediará o Ribeirão Rock Festival, evento que promete agitar a cidade com tributos a bandas icônicas do rock mundial. Realizado pela DMRZ Produção e Eventos Artísticos e Spajare Beer, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, o festival acontece na Tenda Multicultural Complexo Ayrton Senna, localizada na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Jardim Itacolomy.

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, o Ribeirão Rock Festival trará homenagens a bandas lendárias como Bon Jovi, Guns N’ Roses, Metallica, Kiss, Queen e Mamonas Assassinas. O evento terá início na sexta-feira (12), das 17h às 22h, e continuará no sábado e domingo (13 e 14), das 12h às 22h.

O festival contará com uma programação intensa e diversificada, oferecendo ao público uma experiência completa. Na sexta-feira, o evento começará às 17h, com bandas abrindo o palco para os grandes tributos que virão a seguir. No sábado e domingo, a festa começa mais cedo, às 12h, com diversas atrações musicais ao longo do dia.

Além dos shows, o festival contará com uma atração especial no domingo (14): o Ribeirão Old Classic, um encontro de carros antigos que promete encantar os apaixonados por veículos clássicos. Modelos raros e icônicos estarão em exibição, oferecendo uma viagem no tempo para os amantes do mundo dos automotivos.

Para complementar a experiência, o festival contará com uma praça de alimentação variada, com opções gastronômicas para todos os gostos. Food trucks e barracas de comidas típicas estarão disponíveis, garantindo que os visitantes possam se deliciar enquanto assistem aos shows.

Haverá também uma área dedicada a atividades para crianças, com brinquedos e recreação, permitindo que toda a família possa aproveitar o evento. A Tenda Multicultural Complexo Ayrton Senna será transformada em um verdadeiro centro de entretenimento, unindo música, gastronomia e cultura em um único espaço.

O evento possui entrada social voluntária em que o público poderá doar um quilo de alimentos não perecíveis ou ração para cães e gatos.