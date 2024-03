Ribeirão Pires celebra seus 70 anos com Edson & Hudson lotando a festa

A Estância Turística de Ribeirão Pires celebrou, nesta terça-feira (19), 70 anos de sua existência com o show da dupla Edson & Hudson. O evento — que aconteceu no Complexo Ayrton Senna — reuniu mais de 15.000 pessoas para prestigiar os maiores sucessos da carreira dos irmãos de Limeira. Antes da atração principal, Leon Félix aqueceu o público com mais canções sertanejas.

Leon Félix animou a festa antes do show de Edson & Hudson (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Em um dia cheio para a cidade — contando com a entrega da requalificação da Vila dos Doces e do Mirante São José —, Ribeirão Pires teve seu septuagésimo aniversário comemorado em grande estilo com a festa que aconteceu no Centro Cultural Ayrton Senna. Desde as 18h, a população já se reunia no local para prestigiar não somente os artistas que dariam som à festa, mas também a rica culinária disponível. Isso porque todas as opções gastronômicas que estarão presentes na 2ª Entoada Nordestina — dos dias 22 a 24 de março — também trouxeram seus pratos na noite de ontem.

Mais de 15.000 pessoas estiveram presentes no Complexo Ayrton Senna (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Não demorou para que Leon Félix tocasse os maiores hits do sertanejo moderno para animar a festa. Sua apresentação aconteceu no primeiro dos dois palcos montados no Complexo, que por ser mais baixo e localizado logo na entrada, o colocava no meio da plateia.

Edson & Hudson em Ribeirão Pires

Uma das maiores duplas sertanejas em atividade hoje, o show de Edson & Hudson era ansiosamente aguardado por milhares de habitantes da Estância. Os irmãos não foram exatamente pontuais — a apresentação começou cerca de 30 minutos atrasada — mas não foi nada que impedisse os ribeirão-pirenses de os receberem calorosamente. Os cantores subiram ao palco após uma introdução realizada pelo prefeito Guto Volpi e seu vice Rubão, que puxaram gritos de “Viva, Ribeirão Pires!”

A dupla Edson & Hudson se encontrou com autoridades de Ribeirão Pires antes do show (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A apresentação contou com sucessos como Deixa Eu Te Amor, Foi Deus e Azul — que abriu a noite. Além disso, a dupla também entoou um parabéns especial para a cidade.

Edson dedica um parabéns especial a Ribeirão Pires (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Fazendo parte da história

Edson e Hudson declararam estarem honrados pelo convite de tocar no aniversário da cidade. Para os irmãos, uma apresentação com essa fica marcada na memória do povo e entra para a história do local. “O aniversário é de Ribeirão Pires mas o presente é nosso,” afirmou Edson, no palco. Os cantores também consideram que a entrada solidária foi mais um ponto positivo do evento, garantindo que pessoas e animais em situação de vulnerabilidade pudessem ser atendidos graças a ação.

Hudson promete muitas novidades para os fãs da dupla ainda esse ano (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A ainda dupla concedeu uma entrevista coletiva à imprensa antes de sua performance, na qual afirmou que o ano de 2024 ainda trará muitas surpresas para seus fãs, começando com seu novo show. Hudson não quis dar mais nenhum spoiler do restante, mas garante que o público vai gostar do que vem por aí.