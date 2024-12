Ribeirão Pires celebra o Dia Nacional do Forró

Em homenagem ao Dia Nacional do Forró, comemorado no mesmo dia de nascimento do grande artista Luiz Gonzaga, nesta sexta-feira (13) o Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218, Pastoril) irá receber o show da Banda Pixaim, com seu mais novo projeto intitulado “Um Salve pro Forró! Vivência e experimentação, em busca de um Novo Forró Tradicional”. A entrada é gratuita.

O novo projeto que será apresentado foi viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura.

Sobre a Banda – Pixaim Forró foi criada em 2016, em Santo André, por Weslei Bonfim (voz, violão e cavaquinho) e Rogério Roggi (zabumba e percussão), recebendo, em seguida, Uglau (triângulo e percussão), de Ribeirão Pires. A banda mistura o tradicional Forró Pé de Serra, com elementos modernos como sintetizadores, samples e os graves presentes no hip hop e na música pop, além da inspiração na cultura e percussão afro-brasileira.

Em suas apresentações, trazem composições próprias e releituras de clássicos do Forró e da Música Popular Brasileira, com instrumentos que vão do berimbau à tama, criando uma experiência única e atual. A banda já participou de diversos eventos em Ribeirão Pires como a Entoada Nordestina e o Festival do Chocolate.

Serviço – Show da Banda Pixaim Forró

Sexta-feira (13/12), 19h30

Local: Anfiteatro Arquimedes Ribeiro – Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Pastoril

Entrada gratuita