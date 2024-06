Ribeirão Pires celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente com Plantio de mudas e educação ambiental

Nesta quarta-feira (5), a Prefeitura de Ribeirão Pires, através da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, promoveu atividade especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento, realizado no Pomar da Mata Atlântica, incluiu a plantação de mudas de plantas nativas e ações de educação ambiental voltadas para estudantes e a comunidade. A iniciativa faz parte do calendário do Junho Verde, o mês do Meio Ambiente.

“A cada dia que passa, a questão ambiental tem sido considerada como um fato que precisa ser trabalhado com toda a sociedade, especialmente nas escolas. Crianças bem informadas sobre os problemas ambientais se tornam adultos mais preocupados com o meio ambiente, além de atuarem como disseminadoras do conhecimento adquirido na escola para suas famílias e comunidades”, disse o diretor do departamento de Gestão Ambiental, responsável pelas atividades de educação ambiental, João Paulo Cerezoli.

“A humanidade vive um momento em que qualquer mudança de comportamento pode afetar nossa vida num futuro próximo. Os jovens são os principais formadores de opinião e tomadores de decisão sobre esse futuro e, por isso, a educação ambiental é essencial para que seja construída uma sociedade capaz de produzir transformações,” destacou Temístocles Carvalho, secretário de Meio Ambiente.

O evento destacou a importância da educação ambiental não só para as crianças, mas para toda a comunidade. Ao participarem de ações práticas como o plantio de mudas, os moradores puderam aprender sobre a importância da preservação ambiental e as funções essenciais que o meio ambiente desempenha na manutenção da vida.

“Hoje foi um dia muito legal! Plantamos várias mudas no Pomar da Mata Atlântica e aprendemos sobre como é importante cuidar das plantas e do meio ambiente”, disse José, de 9 anos, aluno da E.M. Yoshihiko Narita que participou da atividade. Ação reuniu cerca de 50 alunos do 4º ano.

Além do plantio, a iniciativa contou com palestras e atividades interativas que abordaram temas como a conservação da natureza, o respeito às questões ambientais e a importância de cada indivíduo refletir sobre seu papel na sociedade em relação ao meio ambiente.