Ribeirão Pires celebra Natal com Exposição da Rota do Cambuci

Nos dias 7 e 8 de dezembro, Ribeirão Pires será palco de uma experiência que une cultura, sabores regionais e o clima encantador do Natal. A cidade receberá a tradicional Rota Gastronômica do Cambuci, promovida pelo Instituto Auá, no Paço Municipal, a partir das 12h. A iniciativa fará parte do Natal Mágico da cidade e busca atrair turistas e moradores para aproveitar a atmosfera natalina enquanto conhecem os produtos e delícias produzidos com a fruta símbolo da região.

A Rota do Cambuci, criada em 2009, tem como objetivo principal a conservação do fruto no bioma da Mata Atlântica, especialmente na Serra do Mar Paulista. Além de preservar a cultura local, o projeto promove a agroecologia, o turismo sustentável, a ecogastronomia e o comércio justo, reunindo agricultores, produtores artesanais, pesquisadores, gestores públicos e sociedade civil. Atualmente, a rota envolve mais de 20 municípios, reforçando a identidade cultural e gastronômica da região.

No evento em Ribeirão Pires, seis expositores apresentarão produtos derivados do cambuci, representando os municípios de São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires, Parelheiros, Rio Grande da Serra e o distrito de Paranapiacaba. Entre as iguarias disponíveis se destacam geleias, sucos, licores, sorvetes, bolos e até pratos salgados, que demonstram a versatilidade da fruta na gastronomia. Além de apreciar os sabores, os visitantes poderão participar de rodas de conversa e oficinas que abordam a importância ambiental do cambuci, sua história e os desafios de sua preservação.

Simultaneamente, Ribeirão Pires estará envolta no Natal Mágico, evento que inclui desfiles temáticos pelas ruas do Centro da Estância. Os desfiles prometem encantar o público com personagens icônicos, apresentações musicais e decorações natalinas que transformarão a cidade em um verdadeiro cenário de conto de fadas. Além disso, atividades como feira de artesanato e apresentações culturais complementam a programação, tornando o final de semana ainda mais especial.

Com entrada solidária – doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet, a união da Exposição da Rota do Cambuci com o Natal Mágico oferece uma oportunidade única de lazer, cultura e entretenimento para todas as idades. A Exposição da Rota do Cambuci e o Natal Mágico prometem ser os grandes destaques do calendário de final de ano da cidade, reafirmando Ribeirão Pires como um destino turístico acolhedor, inovador e cheio de tradição. Seja para saborear as delícias do cambuci, se encantar com as luzes natalinas ou vivenciar momentos únicos em família, o evento é uma parada obrigatória neste mês de dezembro.