Ribeirão Pires celebra graduação de Karate com entrega de faixas pretas

A Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Ribeirão Pires (SEJEL) promoveu, no último sábado (14), importante cerimônia de graduação de faixas pretas do Karate Shinkyokushin. O evento, que aconteceu no Centro Técnico de Treinamento (CTT), reuniu cerca de 100 alunos e marcou o encerramento das atividades do ano. Além das graduações, o encontro foi também momento de confraternização para celebrar as conquistas de 2024 e o impacto positivo do karate na formação de atletas e cidadãos.

O grande destaque da cerimônia foi a entrega de faixas pretas 1º Dan a seis alunos, que concluíram com sucesso os anos de dedicação e esforço necessários para alcançar esse patamar. Um aluno precisa de, no mínimo, cinco anos de treino regular para ser graduado à faixa preta, e todos os treinamentos foram realizados nos CTTs de Ribeirão Pires. As faixas entregues hoje possuem certificação internacional, enviada diretamente do Japão, garantindo a legitimidade e o reconhecimento global dos nossos atletas.

As atividades de karate na cidade são realizadas nos períodos da manhã, tarde e noite, às segundas, quartas e sextas-feiras. Somando os três turnos, o programa atende cerca de 100 praticantes, desde iniciantes até graduados. A cerimônia de sábado reuniu todos os alunos, criando um momento de união e celebração.

O ano de 2024 foi marcado por uma intensa agenda de competições e atividades relacionadas ao Karate Shinkyokushin, como enfatizou o Shihan Dai José de Barros Santos, 4º Dan, responsável pelo programa na SEJEL. Ele destacou a importância do esporte na transformação social e na formação de valores:

“Este ano foi muito intenso, com inúmeras atividades dentro e fora da Secretaria de Esportes. Realizamos grandes eventos, como o Campeonato Paulista e a Copa Paulista, e tivemos a honra de sediar o Campeonato Paulista aqui em Ribeirão Pires. Além das competições, o karate é muito mais que um esporte. Ele forma cidadãos de caráter, tira crianças das ruas e oferece oportunidades para uma vida mais digna. É uma ferramenta poderosa de inclusão social.”

Além das competições estaduais e nacionais, os atletas da cidade também participaram de eventos internacionais, como o Campeonato Sul-Americano, consolidando Ribeirão Pires como referência na prática do Karate Shinkyokushin.

O karate, como prática esportiva e filosofia de vida, tem papel fundamental na formação de disciplina, respeito e autocontrole. Para os alunos graduados no sábado, o evento simbolizou a recompensa por anos de dedicação. Os treinos regulares, oferecidos gratuitamente pela prefeitura, permitem que crianças, jovens e adultos desenvolvam não apenas habilidades físicas, mas também valores essenciais para a vida em sociedade. A prática do karate é inclusiva e acessível, abrindo portas para todos que desejam crescer por meio da arte marcial.

Com o fim das atividades de 2024, os alunos já aguardam ansiosos pelo retorno das aulas e treinamentos no próximo ano. O programa será retomado em janeiro, nos mesmos horários e turnos. A expectativa é continuar formando atletas e cidadãos, ampliando ainda mais o impacto positivo do Karate Shinkyokushin em Ribeirão Pires.