Ribeirão Pires celebra convênios de R$ 3 mi com Estado para pavimentação e praças esportivas

Por meio de emenda parlamentar e convênio com o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Ribeirão Pires irá receber, ao todo, R$ 3 milhões que serão destinados a obras de pavimentação e a implantação de três praças esportivas.

Do valor total, R$ 1,5 milhão será utilizado para recapeamento asfáltico no Parque Aliança, enquanto a outra parte, também R$ 1,5 milhão, deverá ser investida na construção de três novas praças esportivas pela cidade.

A Estância recebeu um dos valores por emenda parlamentar, assinada pelo deputado estadual Marcos Damásio, que será usada para a pavimentação, enquanto o outro montante foi adquirido por meio de convênio direto com o Palácio dos Bandeirantes, sob comando do governador, Tarcísio de Freitas. O valor do Governo do Estado de São Paulo será utilizado na construção dos espaços esportivos.

“Gostaria de agradecer ao governador, Tarcísio de Freitas, e ao deputado Marcos Damásio pela parceria com Ribeirão Pires. Vamos utilizar esses valores no desenvolvimento de nossa cidade”, declarou o prefeito da Estância, Guto Volpi.

O chefe do Executivo esteve pessoalmente com o governador do Estado de São Paulo. Thiago Auricchio, parlamentar por São Caetano, também marcou presença no ato de assinatura das parcerias.