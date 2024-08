Ribeirão Pires avança no Ideb e tem uma das melhores educações do Grande ABC

A Educação de Ribeirão Pires avançou nove postos no ranking do Ideb (Índice de Desenvolvimento de Educação Básica) e atingiu 6,8 pontos na avaliação deste ano, que leva em consideração números de 2023. Dessa forma, a Estância é a segunda cidade melhor avaliada no índice em todo o Grande ABC. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (15) pelo MEC (Ministério da Educação).

O Ideb é o principal indicador da qualidade básica brasileira. O índice avalia a qualidade do ensino de uma instituição, considerando o fluxo escolar e o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática. A avaliação leva em consideração as notas dos alunos dos anos iniciais, dos 2º aos 5º e dos finais, dos 6º aos 9º. A nota final leva em conta o desempenho destas classes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

O valor alcançado por Ribeirão Pires demonstra que os investimentos feitos pela Administração Municipal, em conjunto com outras medidas, como a parceria com o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, seguem gerando resultados positivos.

Além disso, a municipalidade realiza formações específicas, com professores e orientadores educacionais, para aprimorar a qualidade do conteúdo pedagógico que é repassado em sala de aula.

Alguns destes cursos são voltados para a alfabetização, como o PAR (Programa de Alfabetização Responsável). O objetivo principal das políticas adotadas pela Educação de Ribeirão Pires não é apenas atingir a meta estabelecida, mas ultrapassa-la, prezando sempre por um ensino de qualidade e eficaz.

No início deste ano, a Prefeitura da Estância foi um dos destaques em todo Estado de São Paulo, após figurar entre as melhores cidades no IFL (Índice de Fluência Leitora). A cidade obteve índice de 76% no quesito, o que colocou a cidade na liderança da alfabetização em todo o Grande ABC.

Investimentos – A Administração Municipal realizou diversos investimentos na Educação de Ribeirão Pires. As mudanças vão além de apenas reformas estruturais nas escolas. Os recursos também foram utilizados para a aprimoramento pedagógico, com aquisição de lousas digitais e de instalação de biblioteca digital.

Além disso, a municipalidade também focou na distribuição de merenda de qualidade, com pratos balanceados e nutritivos, o que auxilia o cotidiano de estudos de alunos e alunas das escolas municipais.

Um dos destaques é o APSE (Apoio Psicossocial Escolar), programa estabelecido para dar suporte e acolhimento a estudantes, seus familiares e até a profissionais da educação que estejam passando por alguma dificuldade. O projeto estabelece atividades como rodas de conversa e escuta acolhedora para poder auxiliar quem precisa.