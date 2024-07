Ribeirão Pires avança em tratativas para implantação do ‘Minha Casa, Minha Vida’

A Prefeitura de Ribeirão Pires está avançando nas tratativas para a implantação do “Minha Casa, Minha Vida” na cidade. O município trabalha nos procedimentos junto ao Ministério das Cidades para a aprovação da construção de, pelo menos, 114 unidades habitacionais no Jardim Serrano. Objetivo é que a aprovação saia até o mês de setembro e que o empreendimento seja entregue até 2026.

“Esse é um marco histórico para Ribeirão Pires, com a chegada de unidades habitacionais deste programa federal, o que representa avanço significativo na nossa política pública de habitação. Em um momento fundamental de expansão da cidade, a chegada do ‘Minha Casa, Minha Vida’ é uma vitória para toda a comunidade”, destacou o prefeito da Estância, Guto Volpi.

Esta será a primeira vez que a cidade será contemplada com o programa “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal. O Jardim Serrano foi escolhido por seu uma região em expansão, que em breve contará com uma nova Unidade de Saúde da Família (USF). Além disso, a área já possui uma rede de ensino consolidada, transporte público acessível e diversos outros serviços oferecidos pela Prefeitura.

A introdução deste programa faz parte do momento de crescimento da cidade, com diversos novos empreendimentos como condomínios e empresas que chegam ao município, sempre respeitando a legislação ambiental.

“A importância de lutarmos pela moradia das pessoas não pode ser subestimada. Um lar seguro e adequado é a base para construção de uma vida digna e produtiva. Estamos trabalhando junto à Caixa, a empresa contratada e o Ministério das Cidades para assegurar que esse direito seja uma realidade para muitas famílias de Ribeirão Pires. Esse é um passo essencial para o desenvolvimento da nossa cidade e para promover a justiça social”, concluiu o secretário de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, Temístocles Cristofaro.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, está realizando um mapeamento de famílias em maior vulnerabilidade. Contudo, um cadastro especial será aberto para que todos os interessados tenham a chance de ser contemplados, desde que atendam às condições do programa.