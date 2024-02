Ribeirão Pires avança em sustentabilidade com instalação de placas solares

A Prefeitura de Ribeirão Pires alcançou mais um marco significativo em sua jornada rumo à sustentabilidade. Como parte das ações voltadas ao uso eficiente de recursos naturais em prédios públicos, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, no Paço Municipal, recebeu neste mês a instalação de placas solares, para geração de energia elétrica. O uso eficiente de recursos naturais integra proposta da Prefeitura e da Câmara Municipal e está alinhada à Agenda 2030 da ONU. Os equipamentos entrarão em funcionamento nos próximos dias.

O projeto, que já contemplou outros locais importantes da cidade, como a Legislativo da cidade, a Escola Municipal Palmira Antônio Pereira e o Terminal Rodoviário, tem como principal objetivo a redução do consumo de energia elétrica, proveniente de hidrelétricas, fonte renovável, porém com impacto ambiental maior do que a energia proveniente do Sol.

Com a utilização da energia solar, uma fonte limpa e renovável, espera-se não apenas uma diminuição nos gastos públicos, mas também um impacto positivo no meio ambiente, reduzindo a pressão sobre os recursos naturais, em especial a água.

O secretário de Meio Ambiente da Estância, Temístocles Cardoso Cristofaro, ressaltou a importância dos painéis. “Estamos comprometidos com as metas estabelecidas pela Agenda 2030 da ONU, e a instalação dessas placas é um passo significativo nessa direção. Além de reduzir nosso impacto ambiental, estamos também promovendo gestão mais eficiente dos recursos públicos”, destacou.

A Prefeitura planeja expandir o projeto, contemplando a energia fotovoltaica em novos projetos e reformas.