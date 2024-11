Ribeirão Pires atinge maior número de empregos gerados nos últimos 4 anos

Em 2024, Ribeirão Pires alcançou o maior número de admissões realizadas em diferentes setores – comércio, indústria e serviços – dos últimos quatro anos, com 8.191 novas oportunidades de trabalho formal registradas entre janeiro e setembro. Esse número representa aumento de 30,9% em relação ao mesmo período de 2023, conforme dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em 2023, entre os meses de janeiro a setembro, Ribeirão Pires gerou 6.206 vagas de emprego formal. Em 2022, foram 6.426 oportunidades de trabalho com registro em carteira e, no ano anterior, foram 6.055 postos criados.

Somente em setembro, a cidade registrou 876 novas admissões, crescimento de 40,8% em relação ao mesmo mês em 2023. Esse também foi o setembro com o maior número de empregos gerados na cidade nos últimos quatro anos.

“Estamos comprometidos em fortalecer parcerias com novas empresas e ampliar continuamente as oportunidades de emprego em nossa cidade. Investimentos públicos colocaram Ribeirão Pires no radar do Estado como destino certo para quem quer empreender ou ampliar negócios”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Para fortalecer a geração de emprego e capacitação, a Prefeitura implantou novos serviços como o Acessa Aqui Empregabilidade, que disponibiliza acesso aos munícipes para atualização cadastral, entrevistas online e entre outras. Cursos de qualificação profissional também são oferecidos por meio de parcerias, visando ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.

A municipalidade também disponibiliza oportunidades, por meio de parcerias com empresas da cidade, no Posto Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo – 55 – Centro. A Prefeitura realiza a divulgação de vagas por meio dos canais oficiais. Os interessados em participar dos processos de seleção devem comparecer ao Posto Atende Fácil com currículo atualizado, documento de identidade e carteira de trabalho digital.