Ribeirão Pires aprova Dia do Trilheiro e Campanha de Conscientização sobre a Cinomose Canina

O Legislativo ribeirão-pirense aprovou, durante a 16ª sessão ordinária, realizada nesta quinta-feira (13), o projeto de lei nº 38/2024, que institui o Dia Municipal do Trilheiro.

De autoria do vereador Leonardo Biazi, o PL institui a data a ser comemorada, anualmente, no dia 24 de junho, e tem como objetivo homenagear indivíduos e organizações que promovem atividades de motociclismo e outras formas de lazer Off Road. Além disso, segundo o documento, também “visa estimular as atividades realizadas por grupos e organizações de trilheiros, promover a educação ambiental e despertar o interesse da população em conhecer a vegetação presente em Ribeirão Pires”.

Ainda durante a sessão desta quinta-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei nº 39/2024, que institui a Campanha de Conscientização sobre a Cinomose Canina, a ser realizada periodicamente ao longo do ano. O documento é de autoria do presidente do legislativo municipal e vereador, professor Paulo Cesar Ferreira, o PC.

Os dois projetos de lei seguem agora para sanção pelo Executivo municipal.

Próxima sessão ordinária – Outros quatro projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e integram a ordem do dia da próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho. Entre eles está o projeto de lei nº 13/2023, de autoria dos vereadores Valdir Nunes – O Gordo; Edmar Oldani e Leonardo Biazi, que autoriza a criação Centro de Referência da Pessoa e TEA (Transtorno do Espectro Autista) e da pessoa com Síndrome de Down.

Também integra a próxima pauta o PL nº 040/2024, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre Segurança Digital, de autoria do vereador Leandro Tetinha.

Outro projeto é o nº 41/2024, de autoria dos vereadores professor Paulo Cesar Ferreira e Professor Flávio Gomes, que dispõe sobre criação do Programa Infância sem Racismo, no âmbito da Estância Turística de Ribeirão Pires.

Ainda durante a 17ª sessão ordinária da Câmara, será discutido e votado o projeto de lei nº 42/2024, de autoria do vereador Alex Borges, o Sapão, que institui a Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer Colorretal.

As sessões da Câmara de Ribeirão Pires são realizadas sempre às quintas-feiras, a partir das 14h, no Plenário Roberto Bottacin Moreira (Rua João Domingues de Oliveira, 12 – Centro). Munícipes também podem acompanhar a transmissão pelos canais oficiais do legislativo no Facebook e no Youtube.