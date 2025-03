Ribeirão Pires apresenta visual das novas viaturas da Polícia Municipal

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, entregou nesta quinta-feira (13) novas carteiras de identidade funcional aos agentes e apresentou à imprensa regional o visual das novas viaturas que a partir de agora contém o brasão da Polícia Municipal.

Ao lado do secretário Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres, e de outras autoridades municipais, o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, reuniu-se com os agentes de todos os grupamentos da Segurança Municipal reforçando investimentos para o setor e ações estratégicas. Além disso, foi apresentada nova viatura – modelo Pulse – adquirida em parceria com o Governo do Estado.

“A Polícia Municipal está cada dia mais forte, atuante, nas ruas para proteger os moradores. Com investimentos em tecnologia, novos equipamentos, formação permanente dos agentes de segurança, estamos reduzindo índices criminais. Agradecemos aos policiais municipais e também às polícias Civil e Militar pelo trabalho de excelência”, destacou o prefeito.

Como ato simbólico, a Comandante da Polícia Municipal, Neide Aparecida Rodrigues de Souza recebeu sua carteira de identidade funcional e explicou a importância do documento. “A funcional contém dados dos servidores da segurança pública constante do Sinesp. Esses dados poderão ser verificados por meio de um QR-Code vinculado à base de dados cadastrados no Sistema, conforme algoritmo específico desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A padronização visa otimizar o atendimento à população”, comentou a Comandante.

A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu às guardas municipais as atribuições de combater a criminalidade em ações ostensivas e realizar prisões em flagrante, a Prefeitura de Ribeirão Pires propôs alteração da nomenclatura da corporação, agora Polícia Municipal.

“Essa alteração dá um respaldo jurídico e reflete a realidade do trabalho que já desempenhamos. Somos atuantes como demostram nossos índices positivos no setor e teremos ainda mais suporte para aprimorar nossos serviços”, comentou o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.

O prefeito aproveitou o encontro para falar sobre melhorias nesses 100 dias de Governo. Entre os pontos citados foram aquisições de novas câmeras de videomonitoramento 24 horas, ampliação da atuação da Polícia Municipal nas escolas, aquisições de novas viaturas por meio de convênios, entre outras.

Também participaram do evento o Tenente Machado, da Defesa Civil, o Delegado de Polícia Civil de Ribeirão Pires, Adilson de Lima, Marcos Campanhã, Subsecretário, entre outros representantes da administração municipal e do Poder Legislativo.