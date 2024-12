Ribeirão Pires adere ao Currículo Paulista para fortalecer educação municipal

A Prefeitura de Ribeirão Pires, através da Secretaria de Educação e Cultura, anunciou a adesão ao programa Currículo Paulista, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Este programa visa promover ações colaborativas voltadas para a melhoria da educação, com o objetivo de elevar os padrões de qualidade na rede de ensino da cidade.

Com essa parceria, mais de 2.300 alunos da rede municipal serão diretamente beneficiados, além de 88 professores que receberão capacitação específica. A colaboração entre as esferas estadual e municipal fortalece a atuação conjunta em prol do aprendizado de estudantes, formação docente e gestão educacional.

O programa proporcionará à Secretaria de Educação e Cultura materiais didáticos, recursos pedagógicos, tecnologias educacionais e outros suportes direcionados ao ensino fundamental nos anos iniciais. Esta ação é resultado do PAINSP (Plano de Ações Integradas), que busca uma educação mais eficaz e inclusiva.

A partir de 2025, livros focados em alfabetização e conteúdos complementares serão enviados pela Secretaria de Educação do Estado aos alunos da rede municipal. Essa medida visa garantir um suporte literário adequado ao desenvolvimento das habilidades fundamentais dos estudantes.

Os cursos de capacitação para professores, coordenadores e diretores das escolas municipais terão foco na alfabetização, oferecendo ferramentas práticas e estratégias pedagógicas que poderão ser aplicadas em sala de aula.

Além disso, Ribeirão Pires fará uso do programa SP Sem Papel, uma iniciativa inovadora do Governo do Estado que transforma a produção e gestão documental, conferindo maior agilidade nos processos administrativos. Essa plataforma facilita a formalização dos acordos entre a prefeitura e o Palácio dos Bandeirantes.