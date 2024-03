Ribeirão Pires adere à plataforma estadual SEI Cidades

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assuntos Estratégicos e Modernização, assinou o termo de adesão ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI Cidades, disponibilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em um acordo cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A assinatura do termo aconteceu na última semana, em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes.

O SEI Cidades é uma plataforma para a gestão digital de documentos e processos. O sistema agiliza procedimentos internos e melhora integração do município junto ao Estado e também com demais cidades.

A adesão ao SEI reduz o uso de papel e desburocratiza o serviço público, medidas que estão alinhadas às propostas de sustentabilidade e inovação contidas na Agenda 2030 da ONU, adotada por Ribeirão Pires.

“Estamos inovando na forma de fazer gestão pública. Favorece muito nas tratativas que Ribeirão Pires terá com o Estado. Então o SEI Cidades vem para ser mais uma tecnologia aliada de Ribeirão Pires”, disse o prefeito Guto Volpi.

Ribeirão Pires Digital – A Prefeitura conta com o aplicativo “Ribeirão Pires Digital”, que já reúne mais de 50 serviços com ampla gama de opções, como solicitação de reparos de iluminação pública, consulta de resultados de exames, agendamento para castração de cães e gatos, além de todo roteiro cultural e turístico da cidade. A nova ferramenta online está disponível para download, de forma gratuita, em lojas de aplicativo para smartphones IOS e Android.