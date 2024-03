Ribeirão Pires abre seleção emergencial de motorista de veículos pesados

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, abre, nesta segunda-feira (25), inscrições para processo seletivo simplificado para motorista de veículos pesados. A contratação é temporária e de caráter emergencial, visando a execução do transporte escolar, haja vista que os candidatos aprovados no Concurso Público 001/2023 declinaram da vaga.

As inscrições da seleção simplificada poderão ser efetuadas, exclusivamente, pela Internet através do link https://bit.ly/selecaomotoristaveiculospesadosRP , no período de 25 de março a 4 de abril. Foram disponibilizadas cinco vagas para o cargo, com 40 horas semanais de carga horária. Não será cobrada taxa de inscrição.

Entre os requisitos para a participação no processo seletivo estão: ser brasileiro, ter no mínimo 21 anos; apresentação da quitação eleitoral; ter formação e requisitos exigidos para o exercício profissional; CNH categoria D ou E e EAR (Exerce Atividade Remunerada); não ter cometido infração grave e/ou gravíssima nos últimos 12 meses.