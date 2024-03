Ribeirão Pires abre inscrições para vagas remanescentes de cursos esportivos gratuitos    

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), está com inscrições abertas para vagas remanescentes nos cursos esportivos de Defesa Pessoal, Taekwondo, Capoeira e Judô.

As inscrições para as aulas de Defesa Pessoal (acima de 14 anos) e Taekwondo (a partir 7 anos) podem ser realizadas no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Vereador João Netto (localizado à Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Complexo Ayrton Senna), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. As aulas de Defesa Pessoal acontecem no CTT Vereador João Netto, às terças e quintas-feiras, em quatro horários (9h, 10h, 14h e 15h) e as aulas de Taekwondo, no Parque Oriental, às terças e quintas, das 9h30 às 11h.

No CTT Parque Aliança, localizado à Rua Paraná, 1011 B, também estão disponíveis vagas de Taekwondo e Capoeira (a partir dos 7 anos), sendo que a prática do Taekwondo acontece às quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 11h, e a prática da Capoeira acontece às segundas-feiras, às 15h, e, às terças e quintas-feiras, às 19h. As inscrições podem ser feitas na unidade de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Para os moradores do Jardim Caçula ainda há vagas para aulas de Judô, destinadas a crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos. Para se inscrever, pais ou responsáveis devem comparecer às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, no CTT, localizado na Rua Clemente Peralta, 339.

Para efetuar as matriculas nas atividades esportivas, é necessário apresentar: RG, comprovante de residência e duas fotos 3×4. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4824-1326.