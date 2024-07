Ribeirão Pires abre inscrições para autores independentes participarem da FLIRP24

A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou, nesta sexta-feira (5), a abertura de um chamamento público para autores independentes interessados em participar da 3ª Feira Literária de Ribeirão Pires – FLIRP24. As inscrições, que podem ser feitas até o dia 19 de julho ao meio-dia, serão recebidas exclusivamente através do formulário disponibilizado no site oficial do evento: https://vempraflirp.com.br/

A ação tem como objetivo viabilizar espaços para os autores independentes do município e região apresentarem sua produção literária ao visitante, concretizando a figura do escritor diante dos leitores e promovendo encontros transformadores.

O evento, que ocorrerá em setembro, disponibilizará 16 vagas em stands para escritores, onde suas obras poderão ser expostas e vendidas ao público da feira. A iniciativa busca não apenas promover a literatura local, mas também fortalecer os intelectuais da região, criando um ambiente propício para trocas culturais e literárias.

A decisão de incentivar a participação dos autores independentes surge em um contexto preocupante para o mercado editorial brasileiro. De acordo com o Panorama do Consumo de Livros, publicado em dezembro de 2023, quase 85% da população acima de 18 anos no Brasil não adquiriu nenhum livro por compra ao longo do ano. Além disso, 60% dos entrevistados declararam se sentir desmotivados para a leitura, apesar de reconhecerem a importância do hábito.

“Os dados apontam para um cenário preocupante que demanda mobilização pública para a democratização do livro e incentivo à leitura entre os diferentes públicos”, afirmou o prefeito da Estância, Guto Volpi. “A FLIRP24 é uma oportunidade de aproximar escritores e leitores, além de estimular o interesse pela literatura e pela produção literária local.”

A expectativa da Prefeitura é que a FLIRP24 não só propicie visibilidade aos autores independentes, mas também inspire a população a valorizar e consumir mais literatura, revertendo a tendência de desmotivação apontada pelos estudos recentes.