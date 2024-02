Ribeirão Pires abre inscrições para aulas gratuitas de Judô

Ribeirão Pires está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Judô destinadas a crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos. Para se inscrever, pais ou responsáveis devem comparecer entre os dias 19 e 20 de fevereiro, das 8h30 às 11h, no Centro Técnico de Treinamento (CTT) do Jardim Caçula, localizado na Rua Clemente Peralta, 339, munidos de comprovante de residência, RG e CPF e uma foto 3×4. As vagas são limitadas.

A ação, que conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, é realizada pela ONG Ajudôu, instituição do Terceiro Setor que oferece aulas de judô e esportes coletivos de forma gratuita em diversas regiões do país. O patrocínio é da Unipar e a iniciativa também é contemplada pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal. As crianças matriculadas nas aulas gratuitas de judô ganham o uniforme para participar das aulas.

Serviço: Inscrições para aulas de Judô

Inscrições: Dias 19 e 20 de fevereiro, das 8h30 às 11h,

Local: Centro Técnico de Treinamento (CTT) do Jardim Caçula (Rua Clemente Peralta, 339). Vagas limitadas.