Ribeirão Pires abre inscrições para a 5ª edição da Choco Run

As inscrições para a 5ª edição da Choco Run – a tradicional corrida do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires – estão abertas. Com apoio da Prefeitura, o evento esportivo é promovido pela Mazza Eventos e acontecerá no dia 18 de agosto, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas no valor de R$ 79,90 pelo link: https://inscrevafacil.com/#/evento/chocorun2024

Os esportistas terão direito a camiseta, medalha, sacochila e número de peito. A largada e chegada está marcada para às 7h, no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro), e o circuito de 5km e 10km de corrida percorrerá as principais vias da cidade.

A classificação se dará pelo tempo bruto, tiro de largada até a passagem sobre a chegada para os 10 primeiros colocados geral masculino e 10 primeiras colocadas no feminino, na modalidade corrida 5km e 10km. PCD terá pódio para as 5 primeiras classificadas no feminino e 5 primeiros no masculino, independente da sua deficiência. Também serão premiados moradores de Ribeirão Pires com troféus do 1 ao 5, nas categorias masculina e feminina, mediante a comprovação de moradia em nome do próprio atleta.

O 15°Festival do Chocolate acontecerá em agosto, no Complexo Ayrton Senna. A Prefeitura, organizadora da festa, divulgará a programação cultural completa nas próximas semanas.

Serviço – Inscrições para 5ª Choco Run – A corrida do Festival do Chocolate – 5km e 10km

Data da prova: 18 de agosto (domingo), às 7h

Largada e Chegada: Complexo Ayrton Senna – (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro)

