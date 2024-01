Ribeirão Pires abre inscrições para 1ª etapa da Copa SEJEL de Bike XCM

Ribeirão Pires sediará, no dia 25 de fevereiro, a 1ª etapa da Copa SEJEL de Mountain Bike XCM. Os interessados em participar da competição devem acessar o link: https://agendaoffroad.com.br/1etapa-copasejel2024 até o dia 23 do próximo mês para realizar a inscrição. A competição conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer.

A largada da competição acontecerá a partir das 9h, no Campo Municipal do Jardim Caçula, localizado na Rua Clemente Peralta, 321. A modalidade Mountain Bike XCM é caracterizada por ser uma maratona de longos percursos, que variam de 20 a 40 quilômetros. Os trechos da prova são mais diversificados, envolvendo terra, trilhas e asfalto, proporcionando aos atletas uma variedade de paisagens durante o percurso. Além disso, uma das características desta modalidade é que o ponto de chegada pode ser o mesmo ponto de início da prova.

A segunda etapa da Copa SEJEL de Mountain Bike XCM está prevista para o dia 21 de abril; a terceira etapa para 16 de junho; e o encerramento será no dia 18 de agosto. Os locais serão definidos. Os interessados em obter mais informações sobre as competições podem entrar em contato pelo telefone (11) 98594-1183.

Novidade – Neste ano, a SEJEL preparou uma grande novidade no calendário destinados aos ciclistas, que será a Prova de XCO (Cross Country Olímpico). O objetivo dos competidores é percorrer o percurso no menor tempo possível, disputando curva a curva as posições, geralmente em terrenos com várias descidas e subidas técnicas, trilhas, caminhos rochosos e obstáculos, o que requer muita agilidade, força e resistência. A data e o local da competição serão definidos.